Около 20 машин затопило в московском дворе | 360°

11 мая 2024, 10:15
Около 20 машин затопило в московском дворе
Источник 360.ru: 20 машин затопило в Марьине из-за прорыва водопровода
Прорыв водопровода произошел в столичном районе Марьино ночью в субботу, 11 мая. Вода затопила порядка 20 припаркованных автомобилей, сообщил 360.ru источник.
ЧП произошло в районе дома 11 по Марьинскому бульвару. Вода во дворе поднялась примерно на 30-40 сантиметров.
В департаменте ЖКХ рассказали, что аварию уже устранили, после чего уровень воды пошел на спад.
В феврале фонтан забил из прорванной трубы в центре Москвы.
ЖКХ
Машины
Москва
Реклама
Реклама