Около 20 машин затопило в московском дворе | 360°

Эксклюзив 11 мая 2024, 10:15 Около 20 машин затопило в московском дворе Источник 360.ru: 20 машин затопило в Марьине из-за прорыва водопровода

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Прорыв водопровода произошел в столичном районе Марьино ночью в субботу, 11 мая. Вода затопила порядка 20 припаркованных автомобилей, сообщил 360.ru источник.

ЧП произошло в районе дома 11 по Марьинскому бульвару. Вода во дворе поднялась примерно на 30-40 сантиметров.

В департаменте ЖКХ рассказали, что аварию уже устранили, после чего уровень воды пошел на спад.

В феврале фонтан забил из прорванной трубы в центре Москвы.