В Смоленской области «Газель» врезалась в поезд, водитель пострадал

На переезде в Смоленской области «Газель» столкнулась со скоростным поездом «Ласточка». Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе УМВД по региону.

«Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем „Газель“, в нарушение правил дорожного движения выехал на запрещающий сигнал светофора на регулируемом железнодорожном переезде <…> и совершил столкновение с электропоездом „Ласточка“», — заявили в ведомстве.

В управлении пояснили, что на этом железнодорожном переезде не было автоматического шлагбаума. На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД.

В связи с происшествием на Московской железной дороге в Смоленской области зафиксировали задержки поездов. По данным МЖД, в результате случившегося пострадал водитель «Газели», его отправили в больницу. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Ранее в Мордовии с поездом столкнулся бензовоз. Он забуксовал в снегу перед ЧП.