Столкнувшийся с поездом бензовоз в Мордовии забуксовал в снегу перед ЧП

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

В Мордовии правоохранители продолжают устанавливать детали ДТП с участием поезда и бензовоза. По предварительным данным, грузовик забуксовал в снегу перед столкновением с составом, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

ЧП произошло в ночь на 4 февраля на 456 километре Куйбышевской железной дороги на переезде. Пассажирский поезд маршрута Ульяновск — Москва столкнулся с грузовиком, который забуксовал в снежном заносе.

Фото: Центральное МСУТ СК России/Telegram
Фото: Центральное МСУТ СК России/Telegram
«Автомобиль в результате происшествия получил серьезные технические повреждения, человеческих жертв нет», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося началась проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

О происшествии пресс-служба Куйбышевской железной дороги сообщила сегодня утром. Из-за случившегося задержали пять поездов.

