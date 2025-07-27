В Словакии упал легкомоторный самолет, погиб пилот

В Словакии потерпел крушение легкомоторный самолет. Управлявший ним пилот погиб, сообщила местная полиция на официальной странице в Facebook*.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 июля, в поселке Тврдошовце округа Нове-Замки. Спасательные службы, прибывшие на место, обнаружили в обломках тело 81-летнего пилота. Мужчина был уже без признаков жизни.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее причиной крушения Ан-24 в Приморье назвали ошибку пилота. Напомним, что на борту воздушного судна находились 49 человек: шесть членов экипажа и 43 пассажира, в том числе пятеро детей. Никто из них не выжил.

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