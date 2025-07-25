Авиакомпания «Ангара» перевезет тела погибших в катастрофе к местам захоронения

Авиакомпания «Ангара» обязалась перевезти за свой счет тела погибших в авиакатастрофе под Тындой к местам захоронения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

В свою очередь, «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7 предложили помощь их родственникам, чтобы добраться до Тынды и обратно. Семьям погибших выплатят компенсацию и материальную помощь и перевозчик, и страховая компания, и региональные правительства.

Все эти вопросы обсудили на заседании правительственной комиссии, которую возглавил министр транспорта Андрей Никитин.

Пассажирский Ан-24, летевший из Хабаровска, разбился накануне при заходе на посадку в аэропорту Тынды. Все 49 человек, находившиеся на борту, погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в офисе авиакомпании прошли обыски.

В Амурской области и Хабаровском крае начался трехдневный траур по погибшим.