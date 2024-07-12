ФСБ задержала зампредов ивановского правительства

Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Рассматривается (ходатайство — прим. ред.) <…> о заключении под стражу Зобнина и Эрмиш», — сообщили в суде.

ФСБ по делу о взятках задержала двух заместителей губернатора Ивановской области. Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, она возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин — зампред с 2015 года, он руководит комплексом развития инфраструктуры региона.

В УФСБ России по Ивановской области рассказали агентству, что речь идет о статье «Превышение должностных полномочий».

В правительстве региона изданию сообщили, что власти проводят планомерную работу о расследовании коррупционных правонарушений в координации со всеми ведомствами.

«Правоохранительные органы ведут следствие, виновность или невиновность установит суд», — уточнили власти.

Ранее новосибирского депутата заподозрили в получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Ему грозит до пятнадцати лет колонии, а также штраф. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.