В СК объяснили причину установки блокпоста на территории поисков Усольцевых

Организация блокпоста в районе возобновленных поисков семьи Усольцевых, исчезнувшей в Кутурчинском Белогорье, принесла плоды — не проник никто из посторонних, благодаря чему специалисты вели работу в спокойной обстановке. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«В результате на поисковые мероприятия семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье посторонних лиц допущено не было. Это дало возможно специалистам спокойно проводить поиски», — отметили в ведомстве.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли в сентябре 2025 года, 4 июня 2026 года СК начал дополнительные поиски с привлечением спасателей, силовиков, специалистов Госохотнадзора и волонтеров — задействовано около 80 человек. Район поисков закрыли и установили контрольно-пропускной пункт.

Ранее СК показал кадры с места поисков пропавшей семьи. На них видно, что в поисковой операции задействованы квадроциклы, беспилотники и автомобили.