В СК назвали предварительную причину гибели двух найденных в Туве девочек

По предварительным данным, причиной гибели двух найденных в реке Енисей девочек стало утопление. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Республике Тыва.

«Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых подтверждено отсутствие на телах девочек признаков насильственной смерти, предварительно причиной смерти обоих явилось утопление», — заявили в ведомстве.

Две 12-летние девочки пропали на прошлой неделе в Кызыле. По информации следователей, они ушли из домов 1 июля и не вернулись. Во время поисков на берегу Енисея обнаружили их мобильники, а в 400 метрах — обувь одной из пропавшей.

Позже тело одной из девочек обнаружили примерно в 70 километрах от Кызыла в водах Енисея. В этой же реке нашли останки второй пропавшей.