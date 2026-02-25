В Сингапуре крыса упала с потолка в тарелку с супом

На фуд-корте в Сингапуре посетительница ела суп, когда с потолка в ее тарелку упал грызун. Случай попал на видео и вызвал бурную реакцию в соцсетях, сообщило издание Mothership .

Вечером буднего дня на фуд-корте, который находится на цокольном этаже торгового центра Lucky Plaza, крыса выпала из воздуховода и оказалась прямо в тарелке, стоявшей перед женщиной.

На записи, сделанной другой посетительницей, видно, как животное плюхнулось в суп, затем выбралось и побежало по столу. Хозяйка стола отодвинула вещи, а работник фуд-корта поймал крысу мокрой тряпкой.

Владельцы точки питания приготовили женщине новое блюдо с собой, а затем провели уборку и дезинфекцию. Однако гостья заявила, что больше не станет есть на этом фуд-корте, и тем же вечером направила жалобу в Сингапурское агентство по безопасности пищевых продуктов (SFA). В ведомстве сообщили, что проверят сигнал и примут меры, если соберут достаточно доказательств нарушений.

Ранее в США частный дом официально признали непригодным для проживания после того, как в нем обнаружили более 300 домашних белых крыс. Они прогрызли дыры в стенах.