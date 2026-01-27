Зловоние и антисанитария. В США более 300 крыс захватили жилой дом
В США расплодившиеся ручные крысы заполонили жилой дом на острове Лонг-Айленд, их безответственного хозяина арестовали. Об этом сообщил портал Need To Know.
Дом официально признали непригодным для проживания после того, как в нем обнаружили более 300 домашних белых крыс. Они прогрызли дыры в стенах.
На кадрах было видно, как грызуны ползали по полу, вылезали из кухонных шкафов. Крысы бесконтрольно размножались.
Волонтеры зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue приступили к поимке грызунов, надеясь спасти как можно больше животных. Они оценили ситуацию в доме как катастрофу.
«Очень трудно дышать. Нужны маски. Нужны перчатки», — рассказал один из волонтеров.
Сотрудники организации отметили, что около 150 особей удалось изолировать в отдельные контейнеры.
По словам ветеринара, у многих крыс огромные раны, большие нарывы, у некоторых особей начался сепсис. Если бы самцов и самок сразу держали отдельно, то ничего подобного бы не произошло.
