Зловоние и антисанитария. В США более 300 крыс захватили жилой дом

В США расплодившиеся ручные крысы заполонили жилой дом на острове Лонг-Айленд, их безответственного хозяина арестовали. Об этом сообщил портал Need To Know .

Дом официально признали непригодным для проживания после того, как в нем обнаружили более 300 домашних белых крыс. Они прогрызли дыры в стенах.

На кадрах было видно, как грызуны ползали по полу, вылезали из кухонных шкафов. Крысы бесконтрольно размножались.

Волонтеры зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue приступили к поимке грызунов, надеясь спасти как можно больше животных. Они оценили ситуацию в доме как катастрофу.

«Очень трудно дышать. Нужны маски. Нужны перчатки», — рассказал один из волонтеров.

Сотрудники организации отметили, что около 150 особей удалось изолировать в отдельные контейнеры.

По словам ветеринара, у многих крыс огромные раны, большие нарывы, у некоторых особей начался сепсис. Если бы самцов и самок сразу держали отдельно, то ничего подобного бы не произошло.

