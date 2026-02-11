В Шотландии 12-летний мальчик выжил после падения с горы, но не дождался помощи

В Шотландии 12-летний мальчик выжил после падения с горы, однако позже умер от переохлаждения. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Несчастный случай произошел в мае 2024 года во время подъема на пик Бидиан нам Биан в массиве Мунро. Эта гора считается самой высокой в Шотландии. С отрога сорвались 49-летний Томас Парри и его сын.

Мужчина получил травмы, которые привели к смерти. Ребенок пережил падение, но получил травму головы и не смог выбраться самостоятельно. Позже он замерз насмерть, пока ждал помощи.

Подробности случившегося стали известны только после оглашения результатов расследования. Других деталей о том, как именно развивались события и сколько времени мальчик провел на холоде, издание не привело.

Ранее в Сети вызвал резкое осуждение поступок пары из Литвы, которая решила покорить самую высокую гору в Польше вместе со своим девятимесячным ребенком.