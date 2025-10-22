Альпинистов из Литвы прокляли в Сети за подъем младенца на самую высокую гору в Польше

Пара из Литвы решила покорить самую высокую гору в Польше вместе со своим девятимесячным ребенком. Поступок родителей вызвал крайне негативные реакции в Сети, особенно на фоне того, что семья застряла на склоне.

Высота горы, на штурм которой отправились родители с ребенком, составляет две с половиной тысячи метров. Забраться на вершину они смогли, а вот во время спуска все пошло не по плану.

К счастью, им встретился местный гид, которого они попросили о помощи. Когда мужчина предложил вызывать спасателей, семья отказалась, так как заранее не оформила страховку, а платить за эвакуацию не хотелось.

Проводник, в конце концов, спустил ребенка в одиночку. Все закончилось хорошо, но большинство пользователей в Сети высказались в адрес горе-родителей крайне жестко, отметил РЕН ТВ.

По их мнению, мать и отец не имели права так рисковать и подвергать младенца опасности.