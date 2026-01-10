В Сходне автомобиль загорелся прямо на проезжей части

В городе Сходня Московской области на проезжей части загорелся автомобиль. Об этом сообщили 360.ru очевидцы, предоставившие видеозаписи с места.

Мужчина снял видео из окна многоквартирного дома. К моменту начала съемки автомобиль уже горел, а пожарные приступали к тушению. По его оценке, возгорание удалось ликвидировать в течение двух-трех минут.

На кадрах видно, как на заснеженной дороге стоит охваченный огнем автомобиль. По его словам, рядом работал пожарный расчет, освещая место прожекторами. Движение транспорта на участке дороги остановили.

Очевидцы указали на характерные хлопки во время пожара.

Официальной информации о причинах возгорания и пострадавших на данный момент не поступало.

