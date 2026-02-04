В школе Красноярска, где напали на детей, могли не работать металлодетекторы

В школе в Красноярске, где восьмиклассница устроила пожар и напала на одноклассников с молотком, в момент происшествия не работали рамки металлодетектора. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его данным, на входе дежурили две сотрудницы охраны, которые пропускали учеников без проверки. Школа заключила контракт с частной охранной организацией почти на 15 миллионов рублей.

Очевидцы рассказали, что девочка-подросток бросила в класс горящую тряпку, а затем начала бить детей молотком. По информации регионального Минздрава, пострадали пять человек: троих доставили в ожоговый центр, двоих — в 20-ю больницу. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.