В шести населенных пунктах Дагестана остались подтопленными свыше 970 домов

После сильных дождей в шести населенных пунктах Дагестана подтопленными остаются свыше 970 домов. Об этом сообщило МЧС России в MAX .

«В Республике Дагестан в шести населенных пунктах остаются подтопленными 973 жилых дома, 967 приусадебных участков и 42 участка автодорог», — отметили в пресс-службе.

Работы по восстановлению энергоснабжения в Чародинском районе продолжаются.

«Снова все под воду уходит», — прокомментировал 360.ru житель микрорайона Ватан.

Собеседник добавил, что люди очень переживают за животных — коз и кур.

Житель Дербента рассказал, что дожди продолжаются. Но потопления не везде.

Ранее полицейские доставили гумпомощь пострадавшим от ЧС жителям Дагестана. Людям передали продукты питания, питьевую воду и предметы первой необходимости.