В Шереметьеве ограничили полеты из-за плана «Ковер»

В связи с введением режима «Ковер» в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Шереметьево продолжает обслуживать рейсы по факту возможности и очередности. Представители аэропорта предупредили, что время ожидания может быть увеличено.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, в расписании полетов могут возникнуть изменения. Статус рейсов следует уточнять через call-центры авиаперевозчиков.

Ранее из-за ограничений в Москве на запасные аэродромы ушли более130 самолетов. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко уточнил, что из Шереметьева перенаправили 78 лайнеров, из Домодедова — восемь и из Жуковского — три.