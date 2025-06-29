В Шереметьево объяснили скопление пассажиров

В московском аэропорту Шереметьево одновременно приземлились семь международных рейсов. Из-за этого в зоне паспортного контроля собралось много пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«Информация об ожидании на паспортном контроле более двух часов пассажиров рейсов, прибывших из Египта, Катара и Кубы в аэропорт Шереметьево, которая распространяется некоторыми СМИ, не вполне достоверна», — отметили в аэропорту.

Временные скопления в зоне паспортного контроля возникли из-за одновременного прибытия семи международных рейсов в период с 14:00 до 15:00 по московскому времени.

«Более тысячи человек из которых прибыли в течение 15 минут», — добавили в воздушной гавани.

В пресс-службе подчеркнули, что ожидание в зоне паспортного контроля для россиян не превышает 30 минут, а для иностранцев — 40 минут. Это соответствует установленным нормативам. Для обслуживания пассажиров работают 33 кабины паспортного контроля.

Ранее СК возбудил уголовное дело после нападения на ребенка в аэропорту Шереметьево. ЧП произошло в зоне прилета. Мужчина, находившийся под воздействием наркотиков, схватил ребенка, поднял его и бросил на пол. В результате мальчик получил травмы и был госпитализирован.