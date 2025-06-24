СК возбудил дело после нападения на ребенка в аэропорту Шереметьево

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Подмосковью.

ЧП произошло в зоне прилета. Находящийся в состоянии наркотического опьянения мужчина схватил ребенка, поднял его и с силой бросил на пол. В результате мальчик получил травмы, его госпитализировали.

«Преступные действия мужчины были пресечены очевидцами произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Следователи осматривают место ЧП. В ближайшее время задержанного допросят.

По информации источника 360.ru, нападавшим оказался гражданин Белоруссии, прилетевший в столицу из Каира.

У пострадавшего мальчика перелом позвоночника и свода черепа. Его доставили в Детский клинический центр имени Рошаля. По данным Telegram-канала Shot, ребенок впал в кому.