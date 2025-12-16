В Шереметьеве у самолета загорелся двигатель при взлете

Утром 16 декабря в аэропорту Шереметьево у пассажирского самолета вспыхнул правый двигатель во время взлета. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 08:19 по московскому времени. К 08:53 возгорание удалось потушить собственными силами. Воздушное судно отбуксировали со взлетной полосы.

По информации Telegram-канала Shot, происшествие случилось с бортом авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был отправиться на Кубу.

По словам находившихся в Boeing пассажиров, во время разгона чувствовалось, что самолету не хватает мощности. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что вылетевший из Москвы на Пхукет самолет подал сигнал бедствия. При взлете у судна произошло возгорание левого двигателя.

360.ru обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Шереметьево и перевозчика Nordwind Airlines, но на момент публикации получить оперативную информацию не удалось.