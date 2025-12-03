Самолет подал сигнал бедствия при вылете из Москвы

Самолет авиакомпании Red Wings после взлета подал сигнал бедствия в небе над Московской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

При взлете у самолета произошло возгорание левого двигателя. На его борту находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Сейчас лайнер возвращается в столичный аэропорт Домодедово и готовится к аварийной посадке. Самолет направлялся на Пхукет в Таиланд.