В Шереметьеве самолет вернули на стоянку из-за паникующего пассажира

Самолет с россиянами остановился во время разгона на взлетной полосе в аэропорту Шереметьево из-за пассажира с панической атакой. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Самолет должен был вылететь из Шереметьева в Санкт-Петербург. По словам очевидцев, когда самолет выехал на полосу, один из пассажиров стал громкой кашлять. Они предположили, что у него могла случиться паническая атака.

«Пришли медики, забрали его. Самолет по итогу вернулся на стоянку», — рассказали очевидцы.

Ранее самолет авиакомпании «А247» приземлился в аэропорту Диксон в Красноярском крае с поврежденной пневматикой шасси. Прокуратура инициировала проверку, воздушное судно отстранили от полета.