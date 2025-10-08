Ан-74 сел в аэропорту Диксон с поврежденным шасси

Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом Ан-74 под Красноярском

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку обстоятельств ЧП с воздушным судном авиакомпании «А247» в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 8 октября примерно в 15:00 по местному времени в аэропорту Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком районе после приземления Ан-74, летевшего по маршруту Игарка — Диксон, допустили повреждение пневматики шасси.

«На борту находилось 52 пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно от полета отстранено. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — заявили в прокуратуре.

Транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия, проверяют исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее появилось видео с места ЧП с самолетом Ан-2 под Красноярском 4 октября. На кадрах видна груда обломков среди заснеженных деревьев.