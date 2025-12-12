В Шереметьеве 18 рейсов на вылет задержали менее чем на два часа

В аэропорту Шереметьево скорректировали расписание рейсов —18 вылетов задержали менее чем на два часа. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Там же предупредили, что время обслуживания увеличили из-за мер безопасности. Аэропорт попросил пассажиров быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.

«Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Москве из-за плана «Ковер» временно ограничили работу трех аэропортов. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов.

Утром 12 декабря системы противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к столице четыре украинских беспилотника. Также военные сбили четыре дрона в Московском регионе прошедшей ночью.