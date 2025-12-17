В Шатуре злоумышленники избили кошек и скинули с пятого этажа
Зооволонтеры Шатуры рассказали о выбросивших в окно кошек живодерах
Жители Шатуры сообщили, что с пятого этажа одного из жилых домов выбрасывали кошек. Подробности рассказала 360.ru местная волонтер.
Всего, по ее словам, в квартире жило около 30 животных, некоторых из них уже разобрали волонтеры. Кроме того, кошек избивали битой.
«Там бабушка, как я понимаю, у нее с головой не все в порядке. И бывшая ее сноха выкидывала и наняла каких-то людей, чтобы не выпустить их на улицу, а избавиться от них», — добавила женщина.
Местная жительница сообщила, что написала заявление в полицию. Женщина, которую заподозрили в живодерстве, сначала все подтвердила, но затем, поняв, что ей грозит уголовная ответственность, стала отрицать свою причастность.
Однако зооволонтер, выступавшая свидетельницей, заявила, что не даст ей ничего переписать.
