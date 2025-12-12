Московский живодер объяснил убийство собак лечением дочери

Похититель собак из Новый Москвы якобы мог убивать животных, чтобы лечить с помощью собачьего мяса свою дочь. Об этом сообщил Telegram-канал «112». .

В ноябре живодера и его супругу задержали за убийство пса, принадлежавшего московской семье. Хозяева и волонтеры добились привлечения мужчины к ответственности, правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Источник канала рассказал, что живодер признал свою вину и попытался оправдаться за свой поступок заботой о здоровье ребенка.

«Он защищает свою семью, якобы он их запугал и они не могли ничего поделать, а собаку он зарезал якобы для дочери, чтобы лечить ее, так как она болеет», — уточнил собеседник «112».

По его словам, живодер считал, что мясо собаки положительно скажется на иммунитете его ребенка.

Мужчина приманил пса около гаражного бокса на улице Флотской, скрылся с ним на автомобиле и убил. За преступление ему грозит до пяти лет колонии. Ранее россиянин уже проходил по уголовному делу за кражу домашних животных.