В Шахтах пострадавший от мошенников запустил салют в ТЦ

Baza: пострадавший от мошенников запустил салют в ТЦ в Шахтах

Салют внутри ТЦ прогремел в городе Шахты. Его запустил пострадавший от мошенников, сообщил Telegram-канал Baza .

Фейерверк устроил 57-летний Сергей. Вечером он зашел в торговый центр «Галактика» и поджег салют. Мужчину задержали. Он признался, что действовал по заданию якобы сотрудника ФСБ. Ранее Сергей перевел 600 тысяч на «безопасный счет», ему пообещали вернуть деньги за салют.

Волна поджогов и салютов в закрытых помещениях прокатилась по России. Недавно пенсионерка подожгла коробку с фейерверками в торговом центре в Серпухове. Залпом повредило потолок магазина. Посетителей пришлось вывести из здания.

В Реутове две женщины устроили поджог полицейской машины. Пенсионерки думали, что помогают обезвредить мошенников.