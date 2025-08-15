В сгоревшем в Красногорске доме опального миллиардера жили мигранты

Mash: мигранты поселились в сгоревшем рядом с особняком Киркорова доме Семина

Последние пять лет дом миллиардера, основателя группы ASG Алексея Семина, загоревшийся в Красногорске, незаконно занимали мигранты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Особняк бизнесмена, который после судебных разбирательств вокруг пожара в казанском ТЦ «Адмирал» уехал во Францию, находится недалеко от дома певца Филиппа Киркорова. Много лет недостроенный дворец с колоннами и панорамными окнами пустовал, и его облюбовали мигранты.

Приезжие заколотили окна и поселились в подвале, обустроив отдельные комнаты. Они провели в заброшенный особняк электричество воду. Так гастарбайтеры находились в нем пять лет, используя здание как хостел.

Огонь в доме на Островной улице в Красногорске разгорелся 15 августа, распространился по крыше и мансарде. Очевидцы сняли пожар на видео.