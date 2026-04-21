В Севилье бык вонзил рог в ягодицу известного тореадора и задел прямую кишку

На корриде в Испании известного тореадора Моранте де ла Пуэбла унесли с арены с тяжелейшей раной в районе заднего прохода. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, сообщило издание El Pais .

Бык сбил тореадора с ног и вонзил в него рог ниже спины на глубину 10 сантиметров. У Моранте де ла Пуэбла повреждены мышцы сфинктера и пробита прямая кишка.

Пострадавший — знаменитый испанский матадор. Он считается стал первым пешим тореадором, который сумел отрезать хвост быку на севильской арене Маэстранса в 2023 году.

В январе в Испании предложили запретить детям и подросткам ходить на корриду.

Ранее в Мексике проголосовали за запрет традиционной корриды, которую заменит зрелище в новом, бескровном формате.