Конгресс Мехико проголосовал за запрет традиционной «кровавой» корриды
Конгресс Мехико проголосовал за заперт традиционных коррид и замену их новой формой «бескровного» зрелища. Об этом сообщила газета The Guardian.
«Быки больше не будут подвергаться жестокому обращению, когда их неоднократно ранят и в конечном итоге убивают на арене», — заявил исполнительный директор Humane World for Animals в Мексике Антон Агилар.
Местные правозащитники много лет боролись за запрет жестоких зрелищ с участием быков. Недавнее постановление правительства частично удовлетворило их требования. Матадоры смогут использовать только плащ, чтобы раззадорить животное. Копья, пики и дротики оказались под запретом.
Также должны быть защищены рога быков, чтобы не пострадал сам матадор. После 15-минтного зрелища животных станут отправлять на свои ранчо, убивать их теперь нельзя. Сторонники корриды уверены, что такое «бескровное» представление никому не будет интересно.
В ноябре 2024 года в Колумбии погиб знаменитый смельчак Джон Марио Пуэлло Кабальеро, его насмерть забодал бык во время корриды. На глазах у сотен зритель мужчина получил удар рогами в голову.