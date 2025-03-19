Конгресс Мехико проголосовал за запрет традиционной «кровавой» корриды

Конгресс Мехико проголосовал за заперт традиционных коррид и замену их новой формой «бескровного» зрелища. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Быки больше не будут подвергаться жестокому обращению, когда их неоднократно ранят и в конечном итоге убивают на арене», — заявил исполнительный директор Humane World for Animals в Мексике Антон Агилар.

Местные правозащитники много лет боролись за запрет жестоких зрелищ с участием быков. Недавнее постановление правительства частично удовлетворило их требования. Матадоры смогут использовать только плащ, чтобы раззадорить животное. Копья, пики и дротики оказались под запретом.

Также должны быть защищены рога быков, чтобы не пострадал сам матадор. После 15-минтного зрелища животных станут отправлять на свои ранчо, убивать их теперь нельзя. Сторонники корриды уверены, что такое «бескровное» представление никому не будет интересно.

В ноябре 2024 года в Колумбии погиб знаменитый смельчак Джон Марио Пуэлло Кабальеро, его насмерть забодал бык во время корриды. На глазах у сотен зритель мужчина получил удар рогами в голову.