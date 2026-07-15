В Северодвинске иномарка врезалась в жилой дом
В Северодвинске водитель автомобиля Nissan не справился с управлением на перекрестке. Иномарка на высокой скорости съехала с дороги и врезалась в жилой дом, сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на переезде перекрестка улиц Гагарина и Карла Маркса вечером 14 июля. В результате водитель (мужчина 1986 года рождения) и пассажирка оказались зажаты в машине. Прибывшие на место ДТП специалисты службы спасения достали пострадавших из автомобиля.
«Женщина госпитализирована. Водитель скончался в автомобиле скорой помощи», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются причины аварии.
Ранее в Сургуте водитель автомобиля Lada Priora сбил насмерть дорожного рабочего, наносящего разметку на дороге.