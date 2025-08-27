В Северной Осетии пресекли попытку теракта с поджогом самолета

Попытку теракта предотвратили в международном аэропорту Владикавказа. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по Северной Осетии.

Силовики задержали 25-летнего россиянина, который планировал поджечь самолет с помощью специального пиротехнического устройства. Мужчина пытался подбить на преступление сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта.

Установлено, что подозреваемый интересовался украинскими радикальными сообществами в мессенджере, где публиковали информацию о пытках и убийствах бойцов ВС России.

Правоохранители возбудили уголовные дела о покушении на теракт и содействии террористической деятельности. Суд арестовал мужчину.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ пресекли вторую с начала 2025 года попытку теракта на Крымском мосту. Они обнаружили заминированный автомобиль, который прибыл в Россию с Украины через грузинскую границу.