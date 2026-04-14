На пороховом заводе в Казани из-за пожара произошло обрушение, есть пострадавшие

В Казани на пороховом заводе произошел пожар, в результате которого частично обрушилась одна из конструкций. Есть пострадавшие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

По предварительным данным, причиной ЧП стал техногенный фактор. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

В Минздраве Татарстана уточнили, что в результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в городскую клиническую больницу.

Ранее в Нижнекамске число погибших после пожара и взрыва на предприятии «Нижнекамскнефтехим» выросло с семи до 11 человек.