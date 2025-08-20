В Северной Осетии девять детей пострадали в ДТП
Девять детей пострадали в результате дорожной аварии в Северной Осетии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
По данным ведомства, ДТП произошло на трассе Владикавказ-Алагир. Всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.
«Угрозы их жизни нет, в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в Минздраве.
По предварительным данным ГУ МВД России по региону, автомобиль «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия.
