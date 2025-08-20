В Северной Осетии девять детей пострадали в ДТП

Девять детей пострадали в результате дорожной аварии в Северной Осетии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона .

По данным ведомства, ДТП произошло на трассе Владикавказ-Алагир. Всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

«Угрозы их жизни нет, в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в Минздраве.

По предварительным данным ГУ МВД России по региону, автомобиль «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия.

