В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погиб 51 человек

В результате пожара на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии скончался 51 человек, еще более 100 пострадали. Об этом сообщил глава МВД республики Панче Тошковски, его слова привело издание Sitel .

ЧП на дискотеке в ночном заведении «Пульс» произошло около трех утра в воскресенье. Предварительной причиной стало использование пиротехнических средств во время выступления группы ДНК, на котором было около 1,5 тысячи человек.

«Согласно последней информации, на дискотеке погиб 51 человек, еще свыше 100 пострадали, их отвезли для оказания медицинской помощи в больницы», — отметил глава ведомства.

На место происшествия выехали премьер-министр страны Христиан Мицкоски и члены правительства, там работают экстренные службы и волонтеры. В социальных сетях родители публикуют фотографии детей и ищут их по больницам.

Ранее более десяти человек пострадали при пожаре в аэропорту Денвера в США.