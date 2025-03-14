Более десяти человек пострадали при пожаре в аэропорту Денвера в США

После пожара на борту самолета Boeing 737 авиакомпании American Airlines в международном аэропорту Денвера в США госпитализировали 12 человек. Об этом заявил KDVR .

«В аэропорту сказали, что 12 человек были доставлены в местные больницы с незначительными травмами», — сообщил телеканал.

При этом за несколько часов до этого представители аэровокзала заявляли, что сотрудники аварийно-спасательных служб оперативно потушили пожар, а всех пассажиров успели эвакуировать и никто не пострадал.

Пресс-служба авиаперевозчика American Airlines заявила, что пожар возник из-за «проблем с двигателем». На борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа.

Самолет загорелся во время стоянки у выхода C38. Над взлетно-посадочной полосой поднялся густой дым. Местные службы оперативно возвели аварийные трапы, пассажирам пришлось выбираться из салона по крылу самолета — настолько быстро распространился огонь.

Воздушное судно получило сильные повреждения, обшивка на правой стороне над крылом обуглилась дочерна.