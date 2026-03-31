В Екатеринбурге спасли женщину, мывшую окна и упавшую с седьмого этажа

В Екатеринбурге врачи спасли 36-летнюю женщину с тяжелейшими травмами, сохранив ей даже способность ходить. Об этом удивительном случае рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Около месяца назад женщина мыла окна на седьмом этаже. Однако в какой-то момент она потеряла равновесие и упала на асфальт.

Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, повреждение шейного отдела позвоночника, множественные переломы костей таза, травму грудной клетки с повреждением легких и открытые оскольчатые переломы левой ноги. Только чудом она не умерла еще до приезда медиков.

Полторы недели она провела на ИВЛ, после чего ее перевели в травматологию. Еще через некоторое время с нее сняли часть аппаратов, и постепенно она смогла двигаться. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она выписалась и проходит реабилитацию.

Ранее в Подмосковье врачи спасли стопу подростку, который танцевал возле стеклянных дверей серванта и получил тяжелые травмы.