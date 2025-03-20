В Севастополе возобновили движение транспорта после обнаружения свертка под авто

В центре Севастополя возобновили движение транспорта, которое ранее перекрыли из-за обнаруженного свертка под дном автомобиля. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.
«Движение общественного транспорта возобновляется в штатном режиме», — написали в публикации.
Сверток был прикреплен под машиной Range Rover у здания Законодательного собрания Севастополя. Неизвестный предмет обнаружили сегодня утром. На фоне произошедшего движение перекрыли и оцепили территорию. Горожан призвали планировать маршруты с учетом изменений.
Telegram-канал Shot сообщил, что Range Rover, под которым лежал сверток, может принадлежать сенатору Сергею Колбину. На Украине он находится в розыске. Сам парламентарий пока не прокомментировал ситуацию.
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