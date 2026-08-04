В Севастополе военнослужащий застрелил сослуживца и трех мирных жителей

В селе Хмельницком под Севастополем военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям, четыре человека погибли. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе» .

По предварительным данным, военный сначала стрелял по сослуживцам, одного убил и одного ранил. После этого он застрелил троих мирных жителей: мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет, написал чиновник.

Нападавшего задержали, оперативные службы, следователи и криминалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

«Всем пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают все возможное для их спасения», — отметил губернатор.

Он призвал сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять непроверенные слухи.

Ранее в Чикаго неизвестный открыл стрельбу по толпе в районе Гумбольдт-парк и сбежал. По меньшей мере шесть человек получили ранения.