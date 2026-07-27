Шесть человек получили ранения после стрельбы по толпе в Чикаго

Огнестрельные ранения после атаки в районе Гумбольдт-парк на северо-западе Чикаго получили как минимум шесть человек, двое из них в критическом состоянии. Об этом заявил телеканал ABC со ссылкой на местных полицейских.

«По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии», — заявили в полиции.

По данным правоохранителей, пострадали две женщины и четверо мужчин. Всех госпитализировали.

Происшествие случилось примерно в 02:09 по местному времени (10:09 по московскому). Неизвестный открыл стрельбу по толпе и сбежал. После ЧП в спасательные службы позвонил очевидец. Он отметил, что слышал около 30 выстрелов.

Ранее в сгоревшем доме в Мичигане нашли восемь трупов с огнестрельными ранениями. Среди погибших оказались шестеро детей.