В Севастополе после взрыва в многоэтажке госпитализировали 12 человек

В больницы Севастополя поступило 12 человек, пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Павла Корчагина в ночь на 24 марта. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Одна женщина погибла. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Один человек числится пропавшим без вести. Сейчас в больницах находятся 12 севастопольцев, среди них — трое детей», — написал он.

Развожаев отметил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Взрыв прогремел накануне около 23:40, после чего в доме вспыхнул пожар, охвативший несколько квартир. Ударная волна также повредила и соседний дом. Причина ЧП устанавливается.