Глава Севастополя рассказал, как помочь жильцам пострадавшей многоэтажки

Желающие помочь жильцам дома в Севастополе, пострадавшего от мощного взрыва, могут привезти вещи на Большую Морскую улицу, дом 4, или на проспект Октябрьской Революции, дом 44. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказал, что сейчас люди нуждаются в средствах личной гигиены, а также в полотенцах, пледах, одеялах, подушках и посуде. При этом Развожаев не исключил, что список изменится, и рекомендовал позвонить перед приездом, чтобы уточнить детали.

Взрыв прогремел ночью на улице Павла Корчагина, затем в доме вспыхнул пожар, охвативший квартиры на нескольких этажах. Два человека погибли, восемь пострадали. Ударная волна повредила еще и соседний дом.

На месте происшествия работают следственные органы. Причина взрыва устанавливается.