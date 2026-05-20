В Севастополе 10 детей пострадали при обрушении школьного балкона

Балкон на втором этаже школы № 13 рухнул в Севастополе. Пострадали, по предварительным данным, 10 детей, сообщил губернатор Михаил Развожаев .

«На месте работают все необходимые оперативные службы. Детям оказывается помощь, пострадавшие транспортируются в больницу. У них травмы разной степени тяжести», — уточнил он.

Дети, добавил Развожаев, вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. Глава Севастополя пообещал разобраться в случившемся, провести тщательное расследование и принять необходимые меры. Прокуратура уже начала проверку.

В ночь на 17 мая при налете БПЛА на город повреждения получили более 60 домов и свыше 30 автомобилей. Повреждения выявили в 21 многоквартирном доме и 45 частных домовладениях.