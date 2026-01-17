В Серпухове восстановят подачу электроэнергии в ближайшие три часа

В Серпухове из-за технологического сбоя произошли временные отключения электроэнергии на Октябрьской и Бригадной улицах, а также в ряде населенных пунктов. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Шимко в телеграм-канале.

По его словам, вынужденно пришлось приостановить работу шести котельных котельных, из-за которой прервалась подача горячего водоснабжения в 143 многоквартирных дома и в социальные объекты.

Сразу же после отключения создали оперштаб с включением всех профильных служб.

«В настоящее время все котельные запущены, в МКД возобновлена подача ГВС, на котельных идет набор параметров. В течение трех часов планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объеме», — написал Шимко.

По словам местных жителей, причиной отключений стал пожар на подстанции на Лесной улице, случившийся ночью на 17 января. В 01:30 по московскому времени в домах уже не было света и отопления.

«Полгорода осталось без света», — заявил в беседе с 360.ru один из очевидцев.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, кто к ним информация о возгорании не поступала.

Ранее стало известно, что четыре приграничных района Курской области временно лишились подачи электроэнергии.