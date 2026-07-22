В Серпухове школьница ушла искать свою сережку и пропала

Школьница ушла искать свою сережку и пропала. Девочка исчезла 19 июля в Пущине, сообщили в прокуратуре Московской области.



«Предварительно установлено, что 19 июля 2026 года в вечернее время 13-летняя девочка вышла из дома в одном из садоводческих товариществ города Пущино и до настоящего времени не вернулась. По словам матери, дочка отправилась на поиски утерянной сережки, мобильный телефон оставила дома», – рассказали в прокуратуре.

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело, поскольку подросток уже долго не возвращается домой. К тому же нет и сведений о том, где школьница может находиться. Ход расследования дела и оперативно-разыскные мероприятия контролирует Серпуховская городская прокуратура.

Пропавшую недавно в Петербурге шестилетнюю девочку нашли живой. Она ночевала у подружки.