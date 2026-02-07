В Серпухове мужчина и два подростка случайно пролили на себя азотную кислоту

Несчастный случай произошел в Серпухове. Мужчина и два подростка опрокинули на себя пятилитровую бутылку с азотной кислотой. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Пострадавшие — 46 летний мужчина, его 16-летний сын и его приятель — пытались достать тару с верхней полки в кладовке. Но бутылка случайно опрокинулась. Все получили обширные ожоги, врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое. Больше всего досталось мужчине, он получил самые серьезные ожоги.

В Красноярске восьмиклассница облила бензином весь класс и подожгла. Один из учеников получил ожоги 30% тела. Школьницу задержали, оказалось, что в рюкзаке у девочки был спрятан молоток.