Школьница подожгла класс с детьми в Красноярске: пострадали как минимум 7 человек

Восьмиклассница подожгла класс в Красноярске, есть пострадавшие

Жуткое ЧП произошло в одной из школ Красноярска: одна из учениц решила расправиться с одноклассником — облила его бензином и подожгла. О случившемся сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, пострадавший получил ожоги не менее 30% тела, у него полностью сгорела одежда. Школьницу задержали, оказалось, что в рюкзаке у девочки был спрятан молоток.

При этом источник канала «Осторожно, новости» уточнил, что восьмиклассница облила бензином весь класс. Ожоги получили несколько детей.

«У двух мальчиков загорелась спина, также, предварительно, пострадали пять девочек. Некоторых школьников забрали с ожогами 2-й и 3-й степеней», — добавил собеседник журналистов.

Сейчас с восьмиклассницей работает полиция.