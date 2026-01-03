В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на рынке

В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение в торговых павильонах рынка

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в торговых павильонах Сергиева Посада. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС Московской области.

Всего к работам по тушению привлекали 82 человека личного состава и 28 единиц техники.

В 05:24 возгорание локализовали на площади 3000 квадратных метров, в 07:00 спасатели ликвидировали открытое горение.

Огонь охватил торговые павильоны на рынке по улице 1-я Рыбная. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры на пятом этаже в многоэтажном доме на юге Москве. Тогда огонь охватил 20 квадратных метров, распространившись в кухне и комнате.