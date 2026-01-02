Мужчину спасли из горящей квартиры на юге Москвы

Утром 2 декабря в многоквартирном доме на юге Москвы произошел пожар, прибывшие на место сотрудники МЧС спасли мужчину. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в доме по улице Академика Миллионщикова. Мужчина стоял в окне на пятом этаже и просил помощи, пожарные спустили его на землю по трехколеннной лестнице.

Предварительно, площадь пожара составила 20 квадратных метров, огонь распространился на кухне и в комнате. До прибытия пожарных подъезд сами покинули 10 жильцов, спасенного передали медикам.

«Было очень сильное задымление. Уже все потушили, приезжали три пожарные машины и один маленький фургон, видимо, для связи. Мои окна выходят на сторону пострадавшей квартиры», — рассказала о ситуации очевидец.

Ранее в результате пожара в одноэтажном доме в Приморском крае погибли двое мужчин и женщина.