В Сербии задержали 23 человека после столкновений с полицией

Вице-премьер, глава МВД Сербии Ивица Дачич решительно осудил нападения на сотрудников полиции в ходе беспорядков на улицах Белграда после антиправительственного митинга. Задержаны 23 человека, сообщили на сайте пресс-службы МВД страны.

«Эти нападения — не политика, а экстремизм, насилие и ненависть», — заявил министр.

Дачич отметил, что ситуация уже стабилизировалась. Полиция восстановила общественный порядок.

Министр добавил, что вечером 23 мая часть митингующих прорвала ограждение в Пионерском парке на улице Короля Милана и напала на сотрудников полиции. Позднее протестующие атаковали сотрудников национальной жандармерии на углу улицы князя Милоша и площади Николы Пашича. В обоих случаях силовики подавили беспорядки.

Дачич подчеркнул, что полицейские выполняли свою работу и никого не трогали, а демонстранты бросали в них бутылками и пиротехникой, даже снимали люки. Многие протестующие закрывали свои лица платками и футболками. Среди сотрудников полиции есть раненые.

Всех, кто напал на силовиков и был идентифицирован, задержали. В полицию доставили 23 человека.

Ранее в Белграде произошли общественные беспорядки около парламента.