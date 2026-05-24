В Белграде протестующие столкнулись с полицией у здания парламента

В Белграде около парламента Сербии произошли общественные беспорядки. Начались столкновения между протестующими и полицией, сообщил ТАСС .

В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ. Протестующие кидали бутылки в полицейских и другие предметы, а также подожгли мусорные баки.

В Белграде в субботу, 23 мая, прошел массовый митинг противников властей. Многие протестующие пришли с национальными флагами. Они выкрикивали лозунги, критикующие президента Сербии Александра Вучича. Демонстранты призывали его назначить досрочные выборы.

На площади Славия в Белграде, по данным сербского МВД, зафиксировали присутствие 34 300 человек.

Оппозиция и сербские студенты начали протестовать осенью 2024 года, когда на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад обрушился навес. Погибли 16 человек.

В апреле в Белграде прошли протесты после смерти студентки.